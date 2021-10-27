Кто озвучивал Геральта в сериале «Ведьмак» на русском языке?

После того как в августе 2019 года в сети появился первый трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix с официальным русским дубляжом, многие пользователи соцсетей ошибочно решили, что Геральта в исполнении Генри Кавилла озвучивает Всеволод Кузнецов, официальный голос главного героя из игр CDPR про Ведьмака.
Вскоре, однако, выяснилось, что голос сериальному Геральту подарил активно сотрудничающий с Netflix актер дубляжа Сергей Пономарев.
Для Пономарева это не единственный случай, когда ему довелось озвучить героя-воина: ранее его голосом говорил Дункан Маклауд из фильма «Горец», а в 2020 году – Эйвор из компьютерной игры Assassin’s Creed Valhalla.
