Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто озвучивал Геральта в сериале «Ведьмак» на русском языке?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

После того как в августе 2019 года в сети появился первый трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix с официальным русским дубляжом, многие пользователи соцсетей ошибочно решили, что Геральта в исполнении Генри Кавилла озвучивает Всеволод Кузнецов, официальный голос главного героя из игр CDPR про Ведьмака. 

Вскоре, однако, выяснилось, что голос сериальному Геральту подарил активно сотрудничающий с Netflix актер дубляжа Сергей Пономарев.

Для Пономарева это не единственный случай, когда ему довелось озвучить героя-воина: ранее его голосом говорил Дункан Маклауд из фильма «Горец», а в 2020 году – Эйвор из компьютерной игры Assassin’s Creed Valhalla.

