Кто озвучивает турецкий сериал «Великолепный век» на русском языке?

Турецкий сериал «Великолепный век» на русский язык был дублирован студией «Русский дубляж» по заказу телеканала «Домашний». Радик Мухаметзянов озвучил султана Сулеймана, Хюррем говорит голосом Ирины Киреевой, Жанна Никонова (голос Фионы из Шрека) дублировала сразу трех персонажей: Гюльфем, Махидевран и Айше. Актриса отмечает, что работать над игровым кино ей нравится больше, чем над анимацией.
Три персонажа и у актрисы Ларисе Некипеловой: Хатидже, Гюльнихаль и Виктория. Бали-бею достался голос Даниила Эльдарова, Сергей Смирнов дублировал Сюмбюль Ага.
Авторизация по e-mail