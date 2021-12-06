Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто озвучивает турецкий сериал «Великолепный век» на русском языке?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Турецкий сериал «Великолепный век» на русский язык был дублирован студией «Русский дубляж» по заказу телеканала «Домашний». Радик Мухаметзянов озвучил султана Сулеймана, Хюррем говорит голосом Ирины Киреевой, Жанна Никонова (голос Фионы из Шрека) дублировала сразу трех персонажей: Гюльфем, Махидевран и Айше. Актриса отмечает, что работать над игровым кино ей нравится больше, чем над анимацией.

Три персонажа и у актрисы Ларисе Некипеловой: Хатидже, Гюльнихаль и Виктория. Бали-бею достался голос Даниила Эльдарова, Сергей Смирнов дублировал Сюмбюль Ага.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ирина Киреева
Даниил Эльдаров
Сергей Смирнов
