Кто озвучивает сериал «Менталист» на русском?

В американском сериале «Менталист» главного героя Патрика Джейна озвучил российский актер Сергей Набиев, Терезу Лисбон – Вероника Саркисова, Кимбэлл Чо говорит голосом Евгения Вальца, Уэйн Ригсби – голосом Никиты Прозоровского, а Грэйс Ван Пелт дублировала Ольга Зверева. Также существует русско-украинский ремейк сериала под названием «Тот, кто читает мысли» (в украинской версии осталось оригинальное название «Менталист»), где главную роль сыграл израильский актер Йехезкель Лазаров, но озвучил его российский актер Кирилл Кяро.
