Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто озвучивает сериал «Менталист» на русском?

Кто озвучивает сериал «Менталист» на русском?

Елена Королева 1 декабря 2021 Дата обновления: 1 декабря 2021
Наш ответ:

В американском сериале «Менталист» главного героя Патрика Джейна озвучил российский актер Сергей Набиев, Терезу Лисбон – Вероника Саркисова, Кимбэлл Чо говорит голосом Евгения Вальца, Уэйн Ригсби – голосом Никиты Прозоровского, а Грэйс Ван Пелт дублировала Ольга Зверева. Также существует русско-украинский ремейк сериала под названием «Тот, кто читает мысли» (в украинской версии осталось оригинальное название «Менталист»), где главную роль сыграл израильский актер Йехезкель Лазаров, но озвучил его российский актер Кирилл Кяро.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Сергей Набиев
Вероника Саркисова
Никита Прозоровский
Nikita Prozorovsky
Ольга Зверева
Olga Zvereva
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Kirill Käro
Саймон Бэйкер
Саймон Бэйкер
Simon Baker
Робин Танни
Робин Танни
Robin Tunney
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше