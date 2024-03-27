Кто открыл маску в 5 сезоне шоу "Маска"?

Меню
Олег Скрынько 27 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В первом эпизоде пятого сезона шоу "Маска", вышедшем 18 февраля 2024 года, все участники остались на своих местах.

Во втором эпизоде сезона, представленном 25 февраля 2024 года, на вылет попали три персонажа: Кукуруза, Перец и Акула. Выбыл Перец, коим оказался телеведущий Сергей Майоров, известный автор проекта "Однажды".

В третьем эпизоде сезона, вышедшем на экраны, на вылет оказались герои Мотылек, Водяной и Матрешка. Мотыльку пришлось покинуть проект, а за этим персонажем скрывалась Настасья Самбурская.

В четвертом эпизоде, вышедшем 8 марта 2024 года, на вылет были номинированы Кактус, Водяной и Арлекин. Маску пришлось снять Водяному, который оказался певцом и актером Стасом Ярушином, звездой сериала "Универ. Новая общага".

В пятом эпизоде, вышедшем 10 марта 2024 года, на вылет попали Перец, Акула и Арлекин. Члены жюри решили, что на этот раз маску должна снять Акула, за которым скрывался певец Артем Качер, исполнитель хита "Грустный дэнс".

В шестом эпизоде шоу "Маска", вышедшем 17 марта 2024 года, на вылет попали Кот, Арлекин и Щенок. "Маску-5" пришлось покинуть Арлекину, а за образом этого шута скрывалась певица Mia Boyka.

