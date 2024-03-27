Кто маньяк в сериале "Внутри убийцы"?

Наш ответ:

В 5 эпизоде детективного триллера «Внутри убийцы» выяснилось, что Гробовщиком-Душителем все это время был сантехник по имени Осип, брат Кирилл Львов. Именно он убил невесту Кирилла, после чего продолжил охотиться на беззащитных девушек Петербурга, убивая их, а затем бальзамируя тела. Напарникам Волгиной и Волоху удалось предотвратить очередное убийство и отправить маньяка за решетку.



«Внутри убийцы» — экранизация одноименного романа Майка Омера, события которого разворачивались в США. Режиссер и сценарист Владимир Мирзоев адаптировал книгу под российские реалии и перенес действие в современный Санкт-Петербург. Главные роли в популярном телесериале исполнили Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова.