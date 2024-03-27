Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто маньяк в сериале "Внутри убийцы"?

Кто маньяк в сериале "Внутри убийцы"?

Олег Скрынько 27 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В 5 эпизоде детективного триллера «Внутри убийцы» выяснилось, что Гробовщиком-Душителем все это время был сантехник по имени Осип, брат Кирилл Львов. Именно он убил невесту Кирилла, после чего продолжил охотиться на беззащитных девушек Петербурга, убивая их, а затем бальзамируя тела. Напарникам Волгиной и Волоху удалось предотвратить очередное убийство и отправить маньяка за решетку.

«Внутри убийцы» — экранизация одноименного романа Майка Омера, события которого разворачивались в США. Режиссер и сценарист Владимир Мирзоев адаптировал книгу под российские реалии и перенес действие в современный Санкт-Петербург. Главные роли в популярном телесериале исполнили Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Внутри убийцы
Внутри убийцы триллер, детектив
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше