Кто маньяк в сериале «Тень Чикатило»?

Наш ответ:

Серийным убийцей в сериале «Тень Чикатило» является сотрудник милиции по фамилии Попцов в исполнении Федора Лаврова. На протяжении долгих лет он насиловал и убивал женщин, будучи уверенным, что тем самым очищает мир от порока. Работая в Отделе внутренних дел города Ангарск, что в Иркутской области, он имел доступ к базе данных милиции, что дало ему возможность скрывать свои преступления. В итоге оперативнику Ковалеву (Николай Козак) и его соратникам все же удалось выследить маньяка.



Сериал основан на реальных событиях. Прототипом убийцы стал Михаил Викторович Попков, также известный как «ангарский маньяк». «Тень Чикатило» — одно из его других прозвищ. Согласно официальным данным, с 1992-го по 2010 год он убил 85 женщин и одного милиционера. Арестован Попков был в 2012 году, а позже приговорен к пожизненному заключению.