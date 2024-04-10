Меню
Кто маньяк в сериале «Тень Чикатило»?

Олег Скрынько 10 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Серийным убийцей в сериале «Тень Чикатило» является сотрудник милиции по фамилии Попцов в исполнении Федора Лаврова. На протяжении долгих лет он насиловал и убивал женщин, будучи уверенным, что тем самым очищает мир от порока. Работая в Отделе внутренних дел города Ангарск, что в Иркутской области, он имел доступ к базе данных милиции, что дало ему возможность скрывать свои преступления. В итоге оперативнику Ковалеву (Николай Козак) и его соратникам все же удалось выследить маньяка.

Сериал основан на реальных событиях. Прототипом убийцы стал Михаил Викторович Попков, также известный как «ангарский маньяк». «Тень Чикатило» — одно из его других прозвищ. Согласно официальным данным, с 1992-го по 2010 год он убил 85 женщин и одного милиционера. Арестован Попков был в 2012 году, а позже приговорен к пожизненному заключению.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тень Чикатило
Тень Чикатило триллер, детектив
2024, Россия
9.0
