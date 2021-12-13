Кто Клещ в сериале «Клещ»?

Наш ответ:

Речь идет о герое сериала «За час до рассвета» (2021). Персонажем по кличке Клещ оказался фотограф. В одной из сцен майор Шумейко вступил с ним в драку и заметил на его плече татуировку – изображение клеща. Роль фотографа в сериале исполнил Максим Битюков. В кино актер дебютировал достаточно поздно, в 34 года – прежде чем попасть на экран, он на протяжении 16 лет служил в новосибирском театре «Красный факел». Однако быстро стал востребованным, сейчас в его творческом багаже более сотни проектов.