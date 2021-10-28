Кто играл ведущего в «Игре в кальмара»?

Роль ведущего в сериале «Игра в кальмара» исполнил южнокорейский актер Ли Бён Хон. Бён Хона прозвали «корейским Брэдом Питтом», поскольку он выделяется не только актерским талантом, но и внешними данными. Всемирное признание критиков пришло после выхода картины «Объединенная зона безопасности», снятой обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля Пак Чхан Уком.
После этого Ли Бён Хон неоднократно появлялся в крупных голливудских кинопроектах, стал первым корейским актером, который оставил отпечатки своих рук и ног на площади перед китайским театром TCL, и первым из корейцев, кто объявил номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Авторизация по e-mail