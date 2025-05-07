Когда выйдет второй сезон сериала "Про это самое"?

Наш ответ:

«Про это самое» - один из самых популярных отечественных сериалов этой весны. Первый сезон комедии канала ТНТ завершился в апреле. Официально шоу еще не было продлено на второй сезон, поэтому дата остается неизвестной.



После восьми лет учёбы в медицинском вузе Санкт-Петербурга Митя возвращается в родное село Озерное на юге России. Родные, друзья и все жители встречают его с надеждой — ведь он учился по целевому направлению, а в местной больнице давно не хватает врачей. Однако все испытывают шок, когда выясняется, что Митя не хирург и не терапевт, а сексолог. Консервативное село не принимает его специализацию: жители насмешливо зовут его «писькиным доктором», а отец и вовсе угрожает отказаться от него. Но Митя не отступает, ведь он уверен — его знания важны и нужны людям, выросшим в мире замалчивания, стыда и мифов на тему интимных отношений.