Когда выйдет второй сезон сериала "Про это самое"?

Когда выйдет второй сезон сериала "Про это самое"?

Олег Скрынько 7 мая 2025 Дата обновления: 8 мая 2025
Наш ответ:

«Про это самое» - один из самых популярных отечественных сериалов этой весны. Первый сезон комедии канала ТНТ завершился в апреле. Официально шоу еще не было продлено на второй сезон, поэтому дата остается неизвестной.

После восьми лет учёбы в медицинском вузе Санкт-Петербурга Митя возвращается в родное село Озерное на юге России. Родные, друзья и все жители встречают его с надеждой — ведь он учился по целевому направлению, а в местной больнице давно не хватает врачей. Однако все испытывают шок, когда выясняется, что Митя не хирург и не терапевт, а сексолог. Консервативное село не принимает его специализацию: жители насмешливо зовут его «писькиным доктором», а отец и вовсе угрожает отказаться от него. Но Митя не отступает, ведь он уверен — его знания важны и нужны людям, выросшим в мире замалчивания, стыда и мифов на тему интимных отношений.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Про это самое
Про это самое комедия
2025, Россия
0.0
