Когда выйдет продолжение "Универ: 13 лет спустя"?

Наш ответ:

Канал ТНТ пока не объявил дату выхода второго сезона сериала "Универ: 13 лет спустя". Вместо этого они анонсировали перезапуск оригинального шоу под названием "Универ. Молодые". Этот проект станет одновременно перезапуском и продолжением предыдущих сериалов франшизы. В центре сюжета окажутся пять первокурсников, которые заселяются в блок из «Новой общаги». Помимо новых персонажей, зрители снова встретятся с полюбившимися героями, такими как Кузя, Вика Бобр, Павел Зуев и другие. Точная дата релиза сериала пока неизвестна.



Оригинальный «Универ» выходил с 2008 по 2011 год и получил оценки 5,1 из 10 на IMDb и 5,9 из 10 на «Кинопоиске». Последний спин-офф, «Универ: 13 лет спустя», был выпущен в 2024 году. Спин-офф также получил положительные отзывы со стороны фанатов оригинала, а многие ключевые звезды оригинала вернулись к своим ролям.