Когда выйдет продолжение "Универ: 13 лет спустя"?

Когда выйдет продолжение "Универ: 13 лет спустя"?

Олег Скрынько 10 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Канал ТНТ пока не объявил дату выхода второго сезона сериала "Универ: 13 лет спустя". Вместо этого они анонсировали перезапуск оригинального шоу под названием "Универ. Молодые". Этот проект станет одновременно перезапуском и продолжением предыдущих сериалов франшизы. В центре сюжета окажутся пять первокурсников, которые заселяются в блок из «Новой общаги». Помимо новых персонажей, зрители снова встретятся с полюбившимися героями, такими как Кузя, Вика Бобр, Павел Зуев и другие. Точная дата релиза сериала пока неизвестна.

Оригинальный «Универ» выходил с 2008 по 2011 год и получил оценки 5,1 из 10 на IMDb и 5,9 из 10 на «Кинопоиске». Последний спин-офф, «Универ: 13 лет спустя», был выпущен в 2024 году. Спин-офф также получил положительные отзывы со стороны фанатов оригинала, а многие ключевые звезды оригинала вернулись к своим ролям.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Универ. Молодые
Универ. Молодые комедия
2025, Россия
0.0
Универ. 13 лет спустя
Универ. 13 лет спустя комедия
2024, Россия
9.0
Универ
Универ комедия
2008, Россия
0.0
Комментарии
Лёня Леонид 12 июля 2024, 03:06
Ждём следующую сезон
12 июля 2024, 03:06 Ответить
