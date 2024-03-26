Меню
Когда выйдет новый сезон сериала «Ивановы-Ивановы»?

Олег Скрынько 26 марта 2024 Дата обновления: 26 марта 2024
Наш ответ:

Телеканал СТС анонсировал седьмой сезон комедийного сериала «Ивановы-Ивановы» в ноябре 2023 года. В эфире новые серии должны стартовали либо в конце 2024 года, либо в начале 2025-го. В феврале 2024 года было объявлено, что работа над сценарием предстоящего сезона подходит к концу. Вероятно, съемки начнутся весной или летом. Седьмой сезон будет состоять из 24 серий. Производством занимается кинокомпания Pick Up Films.

Сериал повествует о двух семьях, которые носят одну и ту же фамилию. Однажды в преддверии Нового года из-за ошибки в роддоме они меняются новорожденными. Спустя 16 лет правда раскрывается. Повзрослевшие дети возвращаются в свои семьи, тогда как их родители становятся друзьями. При этом материальное положение одних Ивановых разительно отличается от достатка других Ивановых. Бедные стараются получить выгоду от близости с богатыми, но и богачам не хватает кое-чего, что есть у бедняков.

