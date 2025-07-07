Меню
Когда выйдет 9 сезон сериала "Ивановы-Ивановы"?

Олег Скрынько 7 июля 2025 Дата обновления: 7 июля 2025
Наш ответ:

«Ивановы-Ивановы» — российская комедия, выходившая на СТС с 2017 по 2025 год. Восьмой сезон завершился в феврале 2025 года, после чего сериал закрыли. Так что выход девятого сезона на данный момент не планируется.

Напомним сюжет. В Зареченском роддоме в один день у двух женщин с одинаковой фамилией — Ивановы — рождаются сыновья. Лида и Полина, не подозревая ни о чём, радостно уезжают домой со своими малышами. Но спустя 16 лет выясняется, что по ошибке санитарок младенцев перепутали. Теперь Ваня, который привык к богатой жизни в особняке своего отца-бизнесмена, оказывается в бедной деревне у своих настоящих родителей. А Данила, выросший в простой семье, должен освоить манеры и привыкнуть к роскоши, о которой раньше и не мечтал.
 

Ивановы-Ивановы
Ивановы-Ивановы комедия, семейный
2017, Россия
