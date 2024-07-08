Когда выйдет 8 сезон сериала "Чужестранка"?

Меню
Олег Скрынько 8 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки восьмого сезона "Чужестранки" начнутся в марте 2024 года. Финальный сезон шотландской саги о великой любви выйдет в 2025 году и будет состоять из 10 эпизодов. В новых сериях будет экранизирована предпоследняя дилогия "Написано кровью моего сердца" и, возможно, продолжение "Иди скажи пчёлам, что меня больше нет", написанное в 2021 году.

Сюжет разворачивается в 1778 году. Британия спешно выводит свою армию с Американского континента из-за угрозы со стороны Франции. Джейми Фрэйзер, которого долгое время считали погибшим, узнает, что во время его отсутствия Клэр вышла замуж и разделила постель с другим мужчиной. Роджер Маккензи, отправившись в прошлое в поисках своего похищенного сына, оказывается в 1739 году — времени, когда Клэр и Джейми еще не встретились, а его жена Брианна еще не родилась.

Чужестранка
Чужестранка приключения, мелодрама, фантастика
2014, США
8.0
