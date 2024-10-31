Когда выйдет 4 сезон сериала «Импровизаторы»?

«Импровизаторы» — комедийное ток-шоу, выходящее на телеканале СТС. Этот проект является продолжением «Импровизации», которая пребывала в эфире ТНТ с февраля 2016 года по апрель 2023 года. «Импровизация» насчитывает восемь сезонов, тогда как «Импровизаторы» включают четыре сезона. Четвертый начал выходить в интернете 26 октября 2024 года. Он будет состоять из девяти выпусков. Гостьей дебютного эпизода в рамках нового сезона стала Полина Гагарина. Шоу доступно для просмотра на ctc.ru.
Концепция «Импровизаторов» заключается в том, что ряд комиков участвуют в играх, где они в компании приглашенных звезд выполняют разные веселые задания без какой-либо подготовки и производят шутки на ходу.
