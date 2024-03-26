Когда выйдет 3 сезон шоу "Импровизаторы"?

Наш ответ:

Третий сезон популярного юмористического шоу "Импровизаторы" стартует 29 марта 2024 года. Как и прежде, программа будет еженедельно выходить на канале СТС.



"Импровизаторы" — увлекательное российское телевизионное шоу, которое выходит еженедельно. Оно основано на импровизационных играх, в которых артисты разыгрывают сценки без предварительной подготовки, полагаясь только на информацию, предоставленную ведущим или гостями программы. Этот формат стал популярным с 5 февраля 2016 года, когда передача выходила под названием "Импровизация" на телеканале ТНТ, и продолжал радовать зрителей до 6 апреля 2023 года. С 16 марта 2023 года шоу перешло на телеканал СТС и продолжает свои выходы под названием "Импровизаторы". Среди постоянных участников шоу можно выделить таких талантливых артистов, как Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко.