Когда выйдет 2 сезон сериала "Тетя Марта"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Тетя Марта"?

Олег Скрынько 27 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Премьера 2-го сезона телесериала «Тетя Марта» состоится 8 апреля 2024 года на телеканале СТС. Главные роли в сериале вновь исполнили Кристина Асмус и Вита Корниенко.

Во втором сезоне сериала, по сюжету, главная героиня Марта обретает сестру-близнеца по имени Юля. Сестры решают найти свою биологическую мать, которая оставила их в детском доме, и для этого они меняются местами. Юле придется заботиться о дедушке, разрешать проблемы с будущим опекуном, учительницей, блогером и соседом-актером. Марте же придется найти общий язык со строгим опекуном и ее непоседливым братом.

Корниенко призналась, что ей было непросто играть сцены ссор с актером Бербером, поскольку в реальной жизни они были друзьями и отлично ладили. Кроме того, для 13-летней актрисы было сложно сыграть второго персонажа, Юлю, который существенно отличался от ее основного героя.

Тетя Марта
Тетя Марта комедия
2022, Россия
0.0
