Когда выйдет 2 сезон "Операция Карпаты"?

Наш ответ:

Производство 2 сезона популярного сериала «Операция Карпаты» еще не было анонсировано. Поэтому неизвестно, выйдет ли продолжение в принципе.



Напомним, что премьера первого сезона состоялась на стриминговой платформе Wink 25 апреля 2024 года. По сюжету действие переносится в 1949 год. Два непримиримых врага, лейтенант оперативного подразделения Вороновский и рецидивист-вор Чума, вынуждены объединить усилия и проникнуть в подполье бандеровцев. Их задача — предотвратить масштабные теракты против представителей советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения.



Главные роли в зрительском хите исполнили Владимир Веревочкин и Александр Лойе, в то время как режиссером выступил Олег Фомин.