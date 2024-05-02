Меню
Когда выйдет 2 сезон "Операция Карпаты"?

Когда выйдет 2 сезон "Операция Карпаты"?

Олег Скрынько 2 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Производство 2 сезона популярного сериала «Операция Карпаты» еще не было анонсировано. Поэтому неизвестно, выйдет ли продолжение в принципе.

Напомним, что премьера первого сезона состоялась на стриминговой платформе Wink 25 апреля 2024 года. По сюжету действие переносится в 1949 год. Два непримиримых врага, лейтенант оперативного подразделения Вороновский и рецидивист-вор Чума, вынуждены объединить усилия и проникнуть в подполье бандеровцев. Их задача — предотвратить масштабные теракты против представителей советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения.

Главные роли в зрительском хите исполнили Владимир Веревочкин и Александр Лойе, в то время как режиссером выступил Олег Фомин.

Операция «Карпаты»
Операция «Карпаты» военный, исторический
2024, Россия
Юрий Фомичёв 10 сентября 2024, 03:19
Такое интригующее завершение первого сезона что я считаю просто авторы обязаны выпустить 2 сезон
