Когда снимали сериал "Спецотряд "Шторм"?

Сериал снимали В 2013 году.
Сериал "Спецотряд 'Шторм'" вышел в России 16 ноября 2013 года. Режиссёром сериала был Валерий Ибрагимов.
Сюжет сериала закручен вокруг майора Ивана Мельникова, который прибывает из Москвы в южный портовый город Приморск, чтобы возглавить секретный отряд специального назначения "Шторм" и стать агентом "Буран". В его команду входят агенты под прикрытием: Дмитрий Зубатов, известный как "Звонарь", Анна Рыженко, прозванная "Гроза", а также смотритель маяка Филипп Якушев, известный как "Дядя".
Авторизация по e-mail