Когда продолжение сериала "Ветреный холм"?

Олег Скрынько 2 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Турецкий сериал «Ветреный холм» стал настоящей сенсацией, с первого эпизода завоевав внимание зрителей. Первый сезон, завершившийся 1 ноября, оставил поклонников в ожидании — точная дата выхода второго сезона пока не объявлена.

В центре истории — отношения между Халилем и Зейнеп, представителями совершенно разных миров. Скромная семья Халиля работает на богатых родителей Зейнеп, но их судьбы переворачиваются, когда отца Халиля обвиняют в воровстве, и он оказывается за решёткой. Одержимый желанием отомстить, Халиль делает всё, чтобы добиться успеха и статуса. Он возвращается в родной город как влиятельный бизнесмен, готовый к мести. Но Зейнеп, сильная и смелая, встает на его пути, защищая свою семью. Постепенно их непримиримая борьба перерастает в нежные чувства, и Халиль и Зейнеп оказываются перед выбором: любовь или месть?

Ветреный холм
Ветреный холм драма
2024, Турция
9.0
