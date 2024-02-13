Когда новый 4 сезон сериала "Манюня"?

8 февраля 2024 года закончился показ последней 10 серии 3 сезона сериала "Манюня". Создатели уже объявили о планах на продолжение сериала, вероятнее всего, 4 сезон выйдет к концу 2024 года. Ожидается, что премьера 4 сезона "Манюня" в России состоится 20 декабря 2024 года. Сериал основан на одноименной повести армянской писательницы Наринэ Абгарян и производится продюсерским центром братьев Андреасян.

В третьем сезоне шоу "Манюня. Веселье продолжается" главные героини продолжают приносить хлопоты своим семьям, под пристальным наблюдением строгой Ба. Однако две подруги всегда готовы к приключениям и намерены провести свое детство весело и незабываемо.

Поклонники сериала могут быть уверены в его продолжении, так как он захватывающий, уютный и непохожий на другие. Единственным разочарованием для зрителей является слишком короткая длительность серий, каждая из которых продолжается всего 15 минут.