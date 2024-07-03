Меню
Когда будет "Битва экстрасенсов"?

Задаёт вопрос: Էդիկ Ստեփանյան
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 3 июля 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Пока не объявлено, когда выйдет новый сезон популярного мистического шоу "Битва экстрасенсов". Последний сезон завершился 22 июня и транслировался на телеканале ТНТ, как и предыдущие.

"Битва экстрасенсов" — российское телешоу, ставшее известным благодаря демонстрации якобы сверхъестественных способностей его участников. Начиная с 23 сезона, шоу носит название "Новая битва экстрасенсов", хотя его концепция осталась прежней. В каждом выпуске участники проходят различные испытания, которые проверяют их силу и способности. Их оценивают ведущие и герои программы. Каждую неделю проект покидает тот, кто хуже всех справился с заданиями, а до финала дойдут только сильнейшие!

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Битва экстрасенсов
Битва экстрасенсов телешоу, мистика
2007, Россия
5.0
