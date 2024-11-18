Меню
Когда 3 сезон сериала "Король Талсы"?

Когда 3 сезон сериала "Король Талсы"?

Олег Скрынько 18 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Король Талсы" — один из самых ярких криминальных сериалов последних лет. Недавно завершился показ второго сезона, а исполнительный продюсер и главный актер проекта Сильвестр Сталлоне уже анонсировал третий сезон. По предварительным данным, премьера новых эпизодов состоится не раньше следующего года.

Сюжет сериала рассказывает о Дуайте Манфреди — гангстере, которого, после 25 лет тюремного заключения, из своего синдиката выдворил криминальный босс. Оказавшись в Талсе, штат Оклахома, Дуайт решает начать всё с нуля, открывает магазин и строит собственную преступную империю. На пути к цели криминальный авторитет сталкивается со множеством трудностей, преодолевая которые он медленно, но верно забирается на преступный Олимп.
 

Король Талсы
Король Талсы драма, криминал
2022, США
9.0
