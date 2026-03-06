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Когда 3 сезон сериала «Дети перемен»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 марта 2026

На данный момент официальной информации о дате выхода третьего сезона сериала «Дети перемен» нет. Сериал стартовал в конце 2024 года, а в начале 2026 года вышел 2 сезон. Учитывая производственный цикл, если 3 сезон будет анонсирован, его премьеры стоит ожидать не ранее 2027 года.

О чем сериал

Действие этой истории начинается в 1995 году. В центре сюжета — три юных брата от разных отцов, а также их мать Флора, работающая водителем троллейбуса. Наперекор хаосу, творящемуся снаружи, женщина пытается сохранить свою семью. Однако Петр, Руслан и Юра оказываются вовлечены в бандитскую жизнь, привлекающую возможностью легкой наживы и приобщением к силе. Парням приходится бороться за выживание в этом опасном мире, а также делать выбор между собственными амбициями и семейными ценностями.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дети перемен
Дети перемен драма
2024, Россия
6.0
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