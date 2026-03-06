Когда 3 сезон сериала «Дети перемен»?

На данный момент официальной информации о дате выхода третьего сезона сериала «Дети перемен» нет. Сериал стартовал в конце 2024 года, а в начале 2026 года вышел 2 сезон. Учитывая производственный цикл, если 3 сезон будет анонсирован, его премьеры стоит ожидать не ранее 2027 года.

О чем сериал