Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Какой бюджет у сериала «Локи» Marvel?

Какой бюджет у сериала «Локи» Marvel?

Елена Королева 15 декабря 2021 Дата обновления: 15 декабря 2021
Наш ответ:

Хотя телесериалы традиционно относят к малому формату кинематографа, который гораздо менее затратен, но и менее прибылен, для именной франшизы Локи, одного из самых популярных героев киновселенной Marvel, студии пришлось раскошелиться и выложить кругленькую сумму: маркетинговые специалисты оценивают бюджет этого сериала в сумасшедшие 200 миллионов долларов. Интересно, что большая часть этой суммы отошла Тому Хиддлстону, который, хоть и был связан контрактом со студией, но смог потребовать огромный гонорар за свою неволю. Другой важной частью затрат на съемки стал дизайн съемок: поскольку сюжет сериала происходит сразу в нескольких мирах, он потребовал создания нескольких тысяч костюмов и нескольких сотен разных декораций. Кроме того, на площадке использовались дорогостоящие анаморфотные объективы Panavision. Оператор-постановщик Отем Дюральд Аркапоу выбрала их для того, чтобы сообщить экранам телевизоров поистине киношную ширину.

К счастью для студии, все вложения окупились: «Локи» получил сумасшедшую популярность и обожание фанатов по всему миру, и был продлен на второй сезон еще до премьеры последней серии.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше