Какой бюджет у сериала «Локи» Marvel?

Хотя телесериалы традиционно относят к малому формату кинематографа, который гораздо менее затратен, но и менее прибылен, для именной франшизы Локи, одного из самых популярных героев киновселенной Marvel, студии пришлось раскошелиться и выложить кругленькую сумму: маркетинговые специалисты оценивают бюджет этого сериала в сумасшедшие 200 миллионов долларов. Интересно, что большая часть этой суммы отошла Тому Хиддлстону, который, хоть и был связан контрактом со студией, но смог потребовать огромный гонорар за свою неволю. Другой важной частью затрат на съемки стал дизайн съемок: поскольку сюжет сериала происходит сразу в нескольких мирах, он потребовал создания нескольких тысяч костюмов и нескольких сотен разных декораций. Кроме того, на площадке использовались дорогостоящие анаморфотные объективы Panavision. Оператор-постановщик Отем Дюральд Аркапоу выбрала их для того, чтобы сообщить экранам телевизоров поистине киношную ширину.