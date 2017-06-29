Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Какой жанр у фильма «Рассказ служанки»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
«Рассказ служанки» - это новый телесериал с Элизабет Мосс и Джозефом Файнсом, стартовавший в эфире в 2017 году и снятый в жанре фантастической драмы.
