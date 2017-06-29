Меню
Какой жанр у фильма «Рассказ служанки»?
Какой жанр у фильма «Рассказ служанки»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
«Рассказ служанки» - это новый телесериал с Элизабет Мосс и Джозефом Файнсом, стартовавший в эфире в 2017 году и снятый в жанре фантастической драмы.
жанры кино
Какие жанры фильмов существуют?
Какие бывают жанры фильмов?
В каком жанре снят фильм «Обливион»?
Какой жанр у фильма «Хатико»?
Какой жанр у фильма «Клятва»?
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Элизабет Мосс
Elisabeth Moss
