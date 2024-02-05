Какая порода у собаки в сериале "БиМ"?

После выхода первых серий "БиМа" многие зрители обратили внимание на окрас четвероногого полицейского и узнали сходство с собакой из драмы "Белый Бим черное ухо" 1977 года. Фанаты стали интересоваться, отличается ли порода прошлой собаки от нынешнего БиМа. Согласно информации, собака из фильма "Белый Бим черное ухо" была английским сеттером. Порода собаки из сериала “БиМ” - ландсир, близкий родственник ньюфаундленда. Эту породу вывели в Канаде, а потом перевезли в Англию в семнадцатом и восемнадцатом веке.
