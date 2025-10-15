Оповещения от Киноафиши
Как зовут призрака из "Унесенные призраками"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 15 октября 2025

«Унесенные призраками» — один из самых популярных японских мультфильмов, который был создан аниматором Хаяо Миядзаки.

Синопсис гласит:

Девочка Тихиро переезжает с родителями в новый дом. По дороге они случайно натыкаются на таинственный пустой город. Родители, недолго думая, набрасываются на стоящий без присмотра пир, пока Тихиро в ужасе не наблюдает, как они превращаются в свиней. Так начинаются её приключения в мире духов, где ей предстоит бросить вызов злой колдунье Юбабе и спасти своих родителей.

Как зовут призрака из «Унесенные призраками»

Этого загадочного духа зовут Каонаси. Его имя полностью отражает его суть — в переводе с японского оно означает «безликий» или «человек без лица». Он является бродячим божеством, у которого нет своего облика, и он постоянно ищет, кем бы ему стать. Сначала он пытался подражать Тихиро, а потом, съев жадного лягушонка, перенял его алчность и начал пожирать всех вокруг. Тихиро удалось его усмирить, и в итоге Каонаси остался жить и работать у колдуньи Дзэнибы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Унесенные призраками
Унесенные призраками аниме , семейный, анимация, приключения
2001, Япония
8.0
