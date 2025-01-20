Меню
Как зовут главврача из сериала «13 клиническая»?

Олег Скрынько 20 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«13 клиническая» — российский мистический сериал на медицинскую тематику. Первый и единственный сезон, состоящий из восьми эпизодов, вышел в онлайн-кинотеатре «Иви» 22 декабря 2022 года. Также шоу можно посмотреть на сервисе Okko. По сюжету действие разворачивается в необыкновенной больницы, сотрудники которой борются со сверхъестественными явлениями. Руководит клиникой Ирина Львовна Веренич в исполнении Виктории Исаковой. Она является опытным специалистом в области мистики. Также Ирина фигурирует в приквеле «13 клиническая. Начало», который вышел в декабре 2024 года.

