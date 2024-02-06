Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Как зовут героев мультсериала "Симпсоны"?

Как зовут героев мультсериала "Симпсоны"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Основные персонажи мультсериала "Симпсоны" - это семья Симпсонов:
- Гомер Джей Симпсон, который работает инспектором по безопасности на атомной электростанции в городе Спрингфилд. Ранее работал в боулинге и считался символом безопасности города.
- Марджери "Мардж" Симпсон (девичья фамилия Бувье), - жена Гомера. Она природно интеллигентная и тонкая натура, но вынуждена подстраиваться под роль обычной домохозяйки. Марджери мечтала стать журналистом, служила в полиции и увлекалась живописью.
- Бартоломью Джо-Джо "Барт" Симпсон - старший сын Гомера и Мардж, 10 лет. Любит кататься на скейте и читать комиксы, также часто становится источником проблем для окружающих.
- Элизабет "Лиза" Мэри Симпсон - 8-летняя дочь, чрезмерно интеллектуальная девочка с высоким IQ, увлеченная джазом, играющая на саксофоне, буддистка и вегетарианка.
- Маргарет "Мэгги" Симпсон - годовалая младшая дочь. Всегда ползает, так как не умеет ходить, и всегда держит пустышку во рту. Впоследствии выяснится, что она умеет стрелять из огнестрельного оружия.
Кроме семьи Симпсонов, в сериале "Симпсоны" также представлено множество других персонажей: коллеги, учителя, друзья семьи, дальние родственники, горожане и местные знаменитости. Некоторые из них, изначально задуманные как одноразовые или второстепенные персонажи, получили расширенные роли и снялись в собственных эпизодах.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Симпсоны
Симпсоны комедия, семейный
1989, США
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше