Как зовут героев мультсериала "Симпсоны"?

Наш ответ:

Основные персонажи мультсериала "Симпсоны" - это семья Симпсонов:

- Гомер Джей Симпсон, который работает инспектором по безопасности на атомной электростанции в городе Спрингфилд. Ранее работал в боулинге и считался символом безопасности города.

- Марджери "Мардж" Симпсон (девичья фамилия Бувье), - жена Гомера. Она природно интеллигентная и тонкая натура, но вынуждена подстраиваться под роль обычной домохозяйки. Марджери мечтала стать журналистом, служила в полиции и увлекалась живописью.

- Бартоломью Джо-Джо "Барт" Симпсон - старший сын Гомера и Мардж, 10 лет. Любит кататься на скейте и читать комиксы, также часто становится источником проблем для окружающих.

- Элизабет "Лиза" Мэри Симпсон - 8-летняя дочь, чрезмерно интеллектуальная девочка с высоким IQ, увлеченная джазом, играющая на саксофоне, буддистка и вегетарианка.

- Маргарет "Мэгги" Симпсон - годовалая младшая дочь. Всегда ползает, так как не умеет ходить, и всегда держит пустышку во рту. Впоследствии выяснится, что она умеет стрелять из огнестрельного оружия.

Кроме семьи Симпсонов, в сериале "Симпсоны" также представлено множество других персонажей: коллеги, учителя, друзья семьи, дальние родственники, горожане и местные знаменитости. Некоторые из них, изначально задуманные как одноразовые или второстепенные персонажи, получили расширенные роли и снялись в собственных эпизодах.