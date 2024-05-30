Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Как снимали сериал "Дальнобойщики"?

Как снимали сериал "Дальнобойщики"?

Олег Скрынько 30 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сентябре 2001 года на экраны вышел сериал "Дальнобойщики", рассказывающий о приключениях водителей-напарников Иваныча (Владимир Гостюхин) и Сашка (Владислав Галкин). Криминальные, комедийные и лирические истории двух героев, путешествующих на КАМАЗе, быстро завоевали популярность.

Первый сезон, состоящий из двадцати серий, снимали полгода, главным образом под Волоколамском, где съёмочная группа жила в пансионате "Ласточка". Съёмки двенадцати серий второго сезона заняли двенадцать недель, проходили в Тульской и Калужской областях, а также в Серпухове и Протвино. На это время группа поселилась в санатории "Березовая роща".

Автомобили для сериала предоставил завод "КАМАЗ", включая грузовики, участвовавшие в ралли "Париж–Дакар". Владимир Гостюхин и братья Виктор и Вадим Яцуки учились водить прямо на съёмках под руководством испытателя завода "КАМАЗ" Райхата Хуснуллина. Владислав Галкин уже имел права и не нуждался в обучении. Сцены разговоров и отдыха в кабине снимались на специальной платформе, а автомобильные трюки выполняли каскадёры.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дальнобойщики
Дальнобойщики драма, комедия
2001, Россия
0.0
