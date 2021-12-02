Меню
Где снимают сериал «Сказка острова»?

Елена Королева 2 декабря 2021 Дата обновления: 2 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки турецкого сериала проходили в районе Сыгаджик, расположенном в городе Сеферихисар, провинция Измир. Место на берегу Эгейского моря как нельзя лучше передает атмосферу курортной Турции. По сюжету, молодая и амбициозная девушка Хазиран приезжает в прибрежный городок, чтобы приобрести землю под строительство отеля премиум-класса. Однако Пойраз, владелец земельного участка, который облюбовала героиня, вовсе не намерен его продавать. Представителям двух миров предстоит найти общий язык… и понять, что противоположности все-таки притягиваются.

Главные роли в проекте сыграли Айча Айшин Туран и Альп Навруз.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

