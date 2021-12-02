Где снимался сериал «За витриной»?

Съемки мелодраматического сериала проходили в Киеве. Главную роль в проекте исполнила Елизавета Фалей, знакомая зрителям по фильмам и сериалам «Хочу быть счастливой» (2017), «Письмо по ошибке» (2018), «Ни шагу назад!» (2019). По сюжету, провинциалка Галя Пасечник приезжает в большой город, чтобы найти хорошую работу и прокормить двух младших братьев. Ей удается устроиться уборщицей в бутик, владеет которым молодой бизнесмен Андрей Ветров. Умную и сообразительную девушку вскоре повышают до продавщицы.
Неожиданно красивый и богатый хозяин начинает проявлять к Гале интерес. Помимо Елизаветы Фалей, в сериале снимались Сергей Басок, Ксения Мишина, Андрей Фединчик.
Авторизация по e-mail