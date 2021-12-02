Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимался сериал «За витриной»?

Где снимался сериал «За витриной»?

Елена Королева 2 декабря 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Съемки мелодраматического сериала проходили в Киеве. Главную роль в проекте исполнила Елизавета Фалей, знакомая зрителям по фильмам и сериалам «Хочу быть счастливой» (2017), «Письмо по ошибке» (2018), «Ни шагу назад!» (2019). По сюжету, провинциалка Галя Пасечник приезжает в большой город, чтобы найти хорошую работу и прокормить двух младших братьев. Ей удается устроиться уборщицей в бутик, владеет которым молодой бизнесмен Андрей Ветров. Умную и сообразительную девушку вскоре повышают до продавщицы.

Неожиданно красивый и богатый хозяин начинает проявлять к Гале интерес. Помимо Елизаветы Фалей, в сериале снимались Сергей Басок, Ксения Мишина, Андрей Фединчик.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ксения Мишина
Ксения Мишина
Андрей Фединчик
Андрей Фединчик
Наталия Денисенко
Natalka Denysenko
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше