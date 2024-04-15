Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимался сериал «Казачок»?

Где снимался сериал «Казачок»?

Олег Скрынько 15 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки комедийного сериала о путешествии в прошлое «Казачок» прошли в Пскове и Псковской области. Основными локациями стали Псковский кремль и деревня, возрожденная кинематографистами на месте урочища Лосковское в Новоржевском районе. Некогда на месте этой киндеревни действительно располагался населенный пункт, но в 1974 году это село опустело. Здесь, однако, остались заброшенные постройки, яблони и смородина. Создатели сериала установили здесь срубы старых домов, привезенные из соседних деревень, а также построили мельницы. Некоторые дома были возведены с нуля.

«Казачок» повествует о современном школьнике по имени Степа, который проводит летние каникулы у бабули в деревне. Скрываясь от местных хулиганов, он укрывается в старом колодце, но проваливается в него. Колодец оказывается порталом в прошлое, так что Степа обнаруживает, что попал в казачью станицу XVII века. Главный герой удивляет суровых казаков своим внешним видом, гаджетами и рассказами о высокотехнологичном времени, из которого он прибыл. Первый сезон состоит из восьми серий.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Казачок
Казачок комедия, приключения
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше