Где снимался сериал «Казачок»?

Наш ответ:

Съемки комедийного сериала о путешествии в прошлое «Казачок» прошли в Пскове и Псковской области. Основными локациями стали Псковский кремль и деревня, возрожденная кинематографистами на месте урочища Лосковское в Новоржевском районе. Некогда на месте этой киндеревни действительно располагался населенный пункт, но в 1974 году это село опустело. Здесь, однако, остались заброшенные постройки, яблони и смородина. Создатели сериала установили здесь срубы старых домов, привезенные из соседних деревень, а также построили мельницы. Некоторые дома были возведены с нуля.



«Казачок» повествует о современном школьнике по имени Степа, который проводит летние каникулы у бабули в деревне. Скрываясь от местных хулиганов, он укрывается в старом колодце, но проваливается в него. Колодец оказывается порталом в прошлое, так что Степа обнаруживает, что попал в казачью станицу XVII века. Главный герой удивляет суровых казаков своим внешним видом, гаджетами и рассказами о высокотехнологичном времени, из которого он прибыл. Первый сезон состоит из восьми серий.