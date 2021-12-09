Где снимали турецкий сериал «Черно-белая любовь»?

Как правило, турецкие сериалы снимают в Стамбуле, и «Черно-белая любовь» не стала исключением. Часть съемок проходила в живописном районе Полонезкёй, получившем свое необычное название благодаря тому, что его основали переселенцы из Польши. Над сценами в больнице работали в районе Газиосманпаша, где расположена Евразийская больница. В роли роскошного дома Эмирханов выступил особняк в районе Бейкоз, уже знакомый зрителям по сериалу «Любовь против судьбы».
Квартира, в которую после свадьбы привозит Аслы Ферхат, на самом деле является арендованными апартаментами в элитном районе Шишли, а уединенный домик, куда отправились герои, чтобы побыть наедине, – собственностью отеля Legend Hotel.
