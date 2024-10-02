Где снимали шоу "Звезды в джунглях"?

"Звезды в джунглях" — грандиозное новое реалити-шоу от канала ТНТ, съёмки которого развернулись на экзотических берегах Карибского моря в Колумбии летом 2024 года. Ведущими стали любимцы аудитории Ольга Бузова и Михаил Галустян, чьё дуэтное обаяние уже не раз завоёвывало сердца зрителей.
Участникам предстояло выживать в суровых условиях настоящих колумбийских джунглей, сталкиваясь с опасными хищниками и ядовитыми насекомыми, выполняя сложные задания. Интрига приза держалась до последнего: за каждый успешный вызов участники получали монеты, которые могли копить или тратить на еду. Накопить можно было до 30 миллионов рублей, что подогревало азарт и соперничество. Проект сразу же привлек внимание зрителей всей России благодаря увлекательным испытаниям и харизматичным участникам телепроекта.
