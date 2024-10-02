Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали шоу "Звезды в джунглях"?

Где снимали шоу "Звезды в джунглях"?

Олег Скрынько 2 октября 2024 Дата обновления: 2 октября 2024
Наш ответ:

"Звезды в джунглях" — грандиозное новое реалити-шоу от канала ТНТ, съёмки которого развернулись на экзотических берегах Карибского моря в Колумбии летом 2024 года. Ведущими стали любимцы аудитории Ольга Бузова и Михаил Галустян, чьё дуэтное обаяние уже не раз завоёвывало сердца зрителей.

Участникам предстояло выживать в суровых условиях настоящих колумбийских джунглей, сталкиваясь с опасными хищниками и ядовитыми насекомыми, выполняя сложные задания. Интрига приза держалась до последнего: за каждый успешный вызов участники получали монеты, которые могли копить или тратить на еду. Накопить можно было до 30 миллионов рублей, что подогревало азарт и соперничество. Проект сразу же привлек внимание зрителей всей России благодаря увлекательным испытаниям и харизматичным участникам телепроекта.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше