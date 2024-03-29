Меню
Где снимали шоу СТС "Прятки"?

Олег Скрынько 29 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Для съемок выбирались места с наиболее пугающей атмосферой по всей стране, часто это были заброшенные здания с богатой историей.

Первым местом, где проходили съемки «Пряток» на СТС, стал Дом культуры Моряков на Гутуевском острове в Санкт-Петербурге. Построенный в 1930-х годах, этот замок архитектуры сочетает в себе элементы конструктивизма и сталинского ампира. Долгое время он простаивал, под охраной, но без использования, и лишь недавно его начали посещать любители атмосферы запустения.

Вторым выбором стал форт Граф Милютин в Кронштадте, также в Петербурге, возведенный в 1850-х годах. Это было передовое оборонное сооружение своего времени.

Третьим испытанием стала заброшенная больница в Ногинске. Такие места имеют свою уникальную атмосферу, но есть и такие, которые заставляют содрогнуться любого, кто оказывается внутри. Одним из самых жутких является заброшенная психиатрическая больница.

Четвертый выпуск снимали в здании, расположенном в Арзамасе, возведенном в начале XX века.

