Где снимали шоу "Песня года"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 декабря 2025 Дата обновления ответа: 21 декабря 2025

Телевизионный фестиваль «Песня года» с 1971 года записывали в разных московских площадках в разные периоды: в концертной студии телецентра «Останкино» (первые годы и большая часть советского периода), затем — разовые и постоянные переезды по крупным залам Москвы: дворец спорта «Динамо», Государственный Кремлёвский дворец, концертный зал гостиницы «Космос», ГЦКЗ «Россия», спортивный комплекс «Олимпийский», ВТБ Арена и с 2021 года — дворец спорта «Мегаспорт» (включая съёмки 2025 года).

История съёмок и основные площадки

1. «Останкино» (1971—1984, 1986—1991). — Первый фестиваль («Песня-71») записывали в концертной студии телецентра «Останкино» — именно там формировался облик передачи в советский период. Финальные записи часто проходили в декабре, трансляция — в новогодние эфиры.

2. Эксперименты и разовые переезды (1985 и 1990-е). — В 1985 году финал проходил во Дворце спорта «Динамо». В постсоветский период (1993—1997, 1999—2003 и 2005) фестиваль несколько лет проводили в Государственном Кремлёвском дворце; в разные годы были также ГЦКЗ «Россия» (2004) и концертный зал гостиницы «Космос» (1998). Эти изменения связаны и с организацией шоу, и с поиском площадки нужной вместимости и технических возможностей.

3. Эпоха «Олимпийского» (2006—2018). — С середины 2000-х, когда шоу стало крупномасштабным телевизионным проектом, «Песня года» долго записывали в спортивном комплексе «Олимпийский» — там умещается очень большая публика (десятки тысяч), что соответствовало амбициям и формату шоу.

4. ВТБ Арена (2019—2020) и возвращение в арены — «Мегаспорт» (с 2021). — В 2019–2020 гг. записи проводились на ВТБ Арене; с 2021 года площадкой для записи стал дворец спорта «Мегаспорт», где происходят и последние выпуски (включая съёмки концерта «Песня года — 2025»). Запись обычно происходит в начале — середине декабря, а показ — в новогодние каникулы (1–2 января).

Почему меняли площадки

  • С конца 1990-х шоу стало «аренным» — нужны большие сцены и зрительный зал для осязаемой массовости.
  • Современные номера (LED-экраны, пиротехника, светодизайн) требуют площадок с продвинутой сценической инфраструктурой.
  • Смена продюсеров, договоры с аренами, финансовые соображения и вопросы партнёрства/спонсоров влияли на выбор места.
  • Иногда смена вызвана временной недоступностью прежнего зала.




