Где снимали сериал "Знахарь"?

Наш ответ:

«Знахарь» — новый комедийный сериал, который выйдет на канале ТНТ. Его съемки проходили на территории Сочи и окрестностях в 2024 году. Премьера шоу состоится 11 августа 2025 года. Первый сезон будет состоять 17 эпизодов и завершится 21 августа 2025 года.



Напоминаем сюжет новинки. Вечно в долгах, водитель скорой Костя решает сбежать от проблем и уезжает в глухую станицу. Там его по ошибке принимают за врача и принимают с распростертыми объятиями. Новый дом, уважение и шанс быстро заработать — всё складывается удачно. Но есть одна загвоздка: Костя в медицине не понимает ничего. Теперь ему предстоит изо всех сил притворяться знахарем, выкручиваться из неловких ситуаций и решать чужие проблемы, не забывая про свои.