Где снимали сериал "Западня"?

Олег Скрынько 19 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Западня» - новый криминальный сериал, премьера которого состоялась в августе 2024 года на телеканале ТВЦ. Сериал снимали в Крыму, однако подробностей о местах съемок авторы не разглашали.

Варвара Краснова, талантливый ландшафтный дизайнер, получает приглашение на работу в роскошном доме у моря, где ей предстоит преобразить сад. С первых же минут знакомства с владельцами — обаятельным Борисом, его женой и сыном — Варвара ощущает под поверхностью их идеальной жизни скрытые напряжения. Ночью дом наполняется руганью и криками, а утром Бориса находят мертвым в его кабинете. Весьма неожиданный поворот: главная подозреваемая — его жена. Но когда в комнате самой Варвары обнаруживают флакон с ядом, становится очевидно: у нее тоже были причины скрывать свои тайны. Кто же на самом деле стоит за этим преступлением?
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Западня
Западня детектив, криминал
2024, Россия
0.0
