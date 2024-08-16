Варвара Краснова — ландшафтный дизайнер. Получив новый заказ, она отправляется в богато обставленный дом у моря, чтобы сделать перепланировку сада. Варвара знакомится с обитателями коттеджа: хозяином Борисом, его женой и сыном. Внешне обаятельные герои в скором времени проявляют свою истинную сущность: ночью Варвара слышит ругань и крики, а утром Бориса находят мертвым в своем кабинете. Кто мог совершить такое преступление? Подозрения падают на жену хозяина, но, когда флакон с ядом находят в комнате Варвары, оказывается, что и у нее были свои мотивы.