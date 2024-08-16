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Киноафиша Сериалы Западня

Западня (2024 - 2024)

Zapadnya 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Варвара Краснова — ландшафтный дизайнер. Получив новый заказ, она отправляется в богато обставленный дом у моря, чтобы сделать перепланировку сада. Варвара знакомится с обитателями коттеджа: хозяином Борисом, его женой и сыном. Внешне обаятельные герои в скором времени проявляют свою истинную сущность: ночью Варвара слышит ругань и крики, а утром Бориса находят мертвым в своем кабинете. Кто мог совершить такое преступление? Подозрения падают на жену хозяина, но, когда флакон с ядом находят в комнате Варвары, оказывается, что и у нее были свои мотивы.

В ролях
В ролях
Евгения Синицкая
Мария Кондратенко
Людмила Юрова
Дмитрий Кундрюцкий
Александр Аккуратов
Владимир Миллер
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Западня - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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