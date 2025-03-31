Где снимали сериал «Зацепка»?

«Зацепка» — российский детективно-мелодраматический сериал, вышедший в марте 2025 года на телеканале «Россия-1». Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Смотрим». Съемки прошли в Московской области.
В центре сюжета — очаровательная майор юстиции Вера Протасова, обладающая блестящей интуицией. Карьера Веры складывалась как нельзя лучше, но из-за личных проблем она была вынуждена переехать в провинциальный городок. Так она берется за расследование разных преступлений, сотрудничая с оперативниками Игорем Корнеевым и Денисом Абрикосовым, криминалисткой Алиной Ломовой и судмедэкспертом Алексеем Бережным. Помимо работы, все они пытаются наладить личную жизнь.
