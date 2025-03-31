Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Зацепка»?

Где снимали сериал «Зацепка»?

Олег Скрынько 31 марта 2025 Дата обновления: 31 марта 2025
Наш ответ:

«Зацепка» — российский детективно-мелодраматический сериал, вышедший в марте 2025 года на телеканале «Россия-1». Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Смотрим». Съемки прошли в Московской области.

В центре сюжета — очаровательная майор юстиции Вера Протасова, обладающая блестящей интуицией. Карьера Веры складывалась как нельзя лучше, но из-за личных проблем она была вынуждена переехать в провинциальный городок. Так она берется за расследование разных преступлений, сотрудничая с оперативниками Игорем Корнеевым и Денисом Абрикосовым, криминалисткой Алиной Ломовой и судмедэкспертом Алексеем Бережным. Помимо работы, все они пытаются наладить личную жизнь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зацепка
Зацепка детектив
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше