Где снимали сериал "Вторая семья"?

Где снимали сериал "Вторая семья"?

Олег Скрынько 29 мая 2025 Дата обновления: 29 мая 2025
Наш ответ:

«Вторая семья» - новый драматический сериал отечественного производства, стартовавший в мае на канале НТВ. Съемки сериала проходили на территории Москвы.

Также напоминаем вам сюжет. Четырнадцать лет назад Ольга Крапивина пережила ужас — она стала жертвой маньяка, провела в плену больше полугода и родила ребёнка, который до сих пор не знает правды о своём отце. Пережитый ужас оставил глубокий след: у Ольги развилась интимофобия — она способна на близость, но не на полноценные отношения. Бывший любовник, а по совместительству начальник, обиженный её холодностью, решает преподать урок и отправляет Ольгу в «ссылку» — в родной город, где действует ловкая банда налётчиков. Следов нет, улик — ноль. Однако для Ольги это дело — не просто работа, а шанс доказать, что она сильнее своих травм и прошлого.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вторая семья
Вторая семья детектив, драма
2025, Россия
0.0
