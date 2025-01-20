Меню
Где снимали сериал «Всем по 50»?

Где снимали сериал «Всем по 50»?

Олег Скрынько 20 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Всем по 50» — российский комедийно-мелодраматический сериал, вышедший в 2023 году. Сезон включает восемь эпизодов. Съемки шоу проходили в Москве и окрестностях на базе кинокомпании «Русское». Производство завершилось в начале февраля 2023 года. В центре сюжета — активная и деятельная Юлия, ранее работавшая преподавательницей. Разведясь с мужем Арсением, главная героиня решает посвятить себя своим взрослым детям и их семьям. Однако однажды судьба сводит Юлию с бывшим летчиком Романом. Они оказываются вовлечены в череду удивительных событий и в итоге становятся парой.

Всем по 50
Всем по 50 мелодрама
2023, Россия
