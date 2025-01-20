Где снимали сериал «Всем по 50»?

«Всем по 50» — российский комедийно-мелодраматический сериал, вышедший в 2023 году. Сезон включает восемь эпизодов. Съемки шоу проходили в Москве и окрестностях на базе кинокомпании «Русское». Производство завершилось в начале февраля 2023 года. В центре сюжета — активная и деятельная Юлия, ранее работавшая преподавательницей. Разведясь с мужем Арсением, главная героиня решает посвятить себя своим взрослым детям и их семьям. Однако однажды судьба сводит Юлию с бывшим летчиком Романом. Они оказываются вовлечены в череду удивительных событий и в итоге становятся парой.
