Наш ответ:

«Виноделы» — отечественная комедия, премьера которого намечена на сентябрь 2025 года.

Синопсис гласит:

Челябинский шашлычник Паша вместе с отцом и сыном Костей отправляется на юг, чтобы получить наследство — половину винодельни. Вторая часть предприятия достается Сергею Гордееву, утонченному виноделу, который считает свое дело настоящим искусством, а также его дочери Оксане и внучке Миле. Теперь двум совершенно разным семьям нужно объединить усилия, чтобы спасти бизнес от разорения. Но сделать это будет непросто: для Сергея каждая капля вина — результат страсти и труда, а для Паши оно всего лишь «кислятина», в которой он не видит никакой ценности.

Где снимали сериал «Виноделы»

Сериал «Виноделы» создавался в живописных уголках Краснодарского края: ключевые сцены снимали в Анапе и в знаменитом Абрау-Дюрсо, среди виноградников и на территории настоящего винодельческого производства. Благодаря этому в кадре получилось передать атмосферу юга с его природным колоритом и культурой виноделия. Отдельная часть работы проходила и в Москве — именно там развернулись городские эпизоды, которые добавили истории масштабности и контраста между столичной жизнью и южной провинцией. Такое сочетание локаций позволило объединить красоту черноморских пейзажей с динамикой мегаполиса, подчеркнув противоречие характеров и мировоззрений героев.