Где снимали сериал «Ваша честь»?

Олег Скрынько 14 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ваша честь» (2021) — российская адаптация израильского сериала «Судья», который выходил с 2017 по 2019 год. Кроме того, существует хитовая американская версия, тоже получившая название «Ваша честь» (2020-2023).

Немалая часть отечественного варианта «Ваша честь» была отснята в Москве, но многие сцены были запечатлены в Крыму. В качестве основной натурной локации творческая команда проекта выбрала Гурзуф. Так, сцены перестрелки снимались прямо на главной улице этого курортного городка. В кадр попали местные рестораны и торговые лавочки. Значительная часть съемок имела место на улице Ленинградской. В сериале фигурируют также ведущие к морю улочки, жилые дома и величественные горные массивы.

Действие разворачивается в приморском городе. Главный герой — судья Михаил Романов, который имеет репутацию необычайно честного человека. Однажды его сын становится виновником ДТП, в котором погибает человек. Парень скрывается с места происшествия. Романов настаивает, что сын должен понести наказание за содеянное, но выясняется, что погибший — сын опасного криминального авторитета Разина, которого до этого судья посадил в тюрьму. Романов осознает, что его сын, попав за решетку, обречен на смерть. Это ставит протагониста перед серьезной моральной дилеммой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ваша честь
Ваша честь криминал, драма
2021, Россия
0.0
Ваша честь
Ваша честь триллер
2020, США
0.0
