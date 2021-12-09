Меню
Где снимали сериал «В созвездии Стрельца»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Сериал, частично основанный на биографии советского футболиста Эдуарда Стрельцова, снимался главным образом в Минске. Именно там создатели нашли места, своей атмосферой напоминающие Москву 1950-х годов. Основными съемочными локациями послужили стадион «Динамо», аэродром «Боровая», кинотеатр «Победа». Столичный роддом снимали в минской городской клинической больнице № 11, тюрьму – на территории птицефабрики имени Крупской. Кроме того, съемочная группа сериала отправилась в Брест, чтобы отснять некоторые сцены на городском вокзале. В общей сложности команда проекта провела в Белоруссии три месяца.

Активное участие в подготовке к съемкам принимали болельщики «Торпедо» – они предоставили создателям архивные фото, спортивные награды и другие редкие вещи тех лет.

 

