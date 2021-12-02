Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Уцелевшие» телеканала НТВ?

Где снимали сериал «Уцелевшие» телеканала НТВ?

Елена Королева 2 декабря 2021 Дата обновления: 2 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки остросюжетного сериала проходили в городе Ярославле и Ярославской области. Именно в Ярославле разворачиваются основные события шоу. Майор Кирилл Решетов приезжает сюда, узнав об убийстве Натальи – его бывшей коллеги и возлюбленной. Скоро ему удается выяснить, что гибель ее связана с расследованием, которое они вместе вели в девяностых. Все фигуранты дела давно мертвы, однако находится некто, желающий отомстить следователям за разоблачение банды. Главные роли в проекте исполнили Дмитрий Лавров, Мария Ахметзянова, Олег Тактаров.

Премьерный показ сериала состоялся на телеканале НТВ.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше