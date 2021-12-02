Где снимали сериал «Уцелевшие» телеканала НТВ?

Съемки остросюжетного сериала проходили в городе Ярославле и Ярославской области. Именно в Ярославле разворачиваются основные события шоу. Майор Кирилл Решетов приезжает сюда, узнав об убийстве Натальи – его бывшей коллеги и возлюбленной. Скоро ему удается выяснить, что гибель ее связана с расследованием, которое они вместе вели в девяностых. Все фигуранты дела давно мертвы, однако находится некто, желающий отомстить следователям за разоблачение банды. Главные роли в проекте исполнили Дмитрий Лавров, Мария Ахметзянова, Олег Тактаров.
Премьерный показ сериала состоялся на телеканале НТВ.
Авторизация по e-mail