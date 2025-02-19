Где снимали сериал «Тень за спиной»?

«Тень за спиной» — российский криминальный детектив, премьера которого состоялась 30 сентября 2019 года. Сериал включает один сезон, который насчитывает двенадцать эпизодов. Съемки проходили летом 2018 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В число локаций, где работала творческая команда, значатся Финский залив, Всероссийский институт растениеводства имени Н. И. Вавилова, Центральная библиотека, знаковые места Кронштадта, Тосненский водопад, а также морг. По сюжету действие разворачивается в вымышленном городке под названием Лахтинск. Сериал повествует о прибывшем из Москвы следователе, который возглавляет расследование серии убийств, совершенных маньяком.
Авторизация по e-mail