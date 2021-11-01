Где снимали сериал «Тень и кость»?

Новый американский фэнтези-сериал «Тень и кость», основанный на серии романов Ли Бардуго, вышел на стримингах апреле 2021 года и получил такую популярность, что практически сразу был продлен на второй сезон. Захватывающий сюжет, мрачная атмосфера и гипнотический саундтрек сериала тут же завоевали любовь телезрителей по всему миру. Интересно, что основные съемки этого сериала проходили в Венгрии: в основном – в Будапеште и Кестхее, где канадские кинематографисты облюбовали знаменитый дворец Фештетичей, построенный в середине XVIII века: там снимались все сцены, которые, по сюжету, происходят в Малом дворце.
Недолгие дополнительные съемки также прошли в Ванкувере, в павильонах одной из местных киностудий.
