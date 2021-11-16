Где снимали сериал «Сваты»?

Первый двухсерийный сезон «Сватов» был снят в Киеве. Второй и третий сезон также снимали на территории Украины, однако не в селе Кучугуры Корюковского района Черниговской области, а в селе Мощун Киевской области, где у местного лесника и был арендован дом, ставший домом Будько. «Сваты-4» действие которых происходит в Ялте и Турции, снимали именно в тех местах. В кадре появляются лагерь «Артек», набережная Ялты, канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри», Ливадийский дворец.
Съемки седьмого сезона прошли в Беларуси и Грузии, поскольку российским актерам был запрещен въезд на территорию Украины.
